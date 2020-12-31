中国累计疫苗接种达450万人

中国国家卫健委副主任曾益新今天称，中国累计冠病疫苗接种人群已达450万，充分证明了疫苗安全性良好；未来将全面有序地推进老年人、有基础疾病的高危人群接种，后续再开展其他普遍人群的接种。

根据路透社报道，曾益新在国新办发布会上透露，为了保护高风险人群，今年6月采取小范围起步、稳妥审慎、知情同意自愿的原则，对高风险人群开展了疫苗的紧急接种。到11月底，累计接种超过了150万剂次，其中约6万人前往境外高风险地区工作，没有出现严重感染的病例报告。

而冬春季节是传染病爆发的最常见时期，因此中国于12月15日正式启动了重点人群的接种，半个月来累计接种已经超过300万剂次。

“这次的300万，加上之前的150万，充分证明了我们的疫苗安全性良好。”曾益新称。

他也称，当然也发生了一定比例的不良反应，总的发生率，跟常规接种的那几种灭活疫苗很接近，主要的表现是一些局部的疼痛、局部的硬结这样一些情况。轻度发热的病例大概不到0.1%，过敏反应等比较严重的不良反应发生率大约为百万分之二。这些情况经过及时处理，都得到了很好的治疗。

科技部副部长徐南平亦表示，目前专家研判的结果，没有证据证明所观察到的变异会对疫苗使用效果构成实质性影响，但也要对此高度重视。