中国国药冠病疫苗获批上市 前提是全民免费

中国国药集团中国生物北京公司的冠病灭活疫苗，获官方批准附条件上市。该公司昨天发布的公告披露，这款疫苗的有效率为79%。

国家药品监督管理局副局长陈时飞今早在一场发布会上宣布，药监局昨晚批准这款疫苗的注册申请，也就是附条件上市。

这是获中国监管机构批准上市的首款疫苗。截至目前，中国有14个冠病疫苗进入临床试验，其中五个进入三期临床试验，包括国药中生北京公司的这款灭活疫苗。

陈时飞说，这款灭活疫苗“已知和潜在的获益大于已知和潜在的风险，完全达到了预设的附条件上市的标准”。

但他指出，药监局将督促国药中生北京公司继续按计划展开三期临床试验，要把三期临床试验和其他附条件上市后的研究保质保量完成，并根据研究进展和取得的数据结果，以及上市后预防接种中的异常反应等情况，及时更新、补充疫苗的说明书、标签等，并向监管部门申请核准或申报备案。

国药中生北京公司昨天对外宣布，该公司研发的一款冠病灭活疫苗保护效力达79.34%，已向监管部门提出上市申请。

国药中生总裁吴永林在发布会上披露，这款疫苗在阿联酋和巴林等多个国家进行三期临床试验，接种人数超过6万人，接种人群样本量涵盖125个国籍。

至于具体研究数据，他称，会在晚些时候公布，也会在国内外的科研杂志上发表。

中国从6月起对高风险人群展开冠病疫苗紧急接种，并在12月15日正式启动重点人群接种工作。过去半个月，重点人群累计接种超过300万剂次。

国家卫健委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新介绍，随着国药中生疫苗附条件上市，中国将有序推进老年人、有基础疾病的高危人群接种，后续再展开其他普遍人群接种，官方已制定统一接种方案，确保符合条件者实现“应接尽接”。

至于这款疫苗的价格，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟今早在发布会上回应《联合早报》提问时说，疫苗定价“坚持企业主体”，但企业为疫苗定价时须遵循公共产品属性，“既然是公共产品，那就只能以成本作为定价的依据”。

他也指出，疫苗成本与生产规模、使用规模密切相关，随着接种工作推开，成本会大幅度下降，价格“一定是在老百姓可接受的范围内”。

曾益新随后补充：“疫苗的基本属性还是属于公共产品，价格可能会根据使用规模的大小有所变化，但是一个大前提是，肯定是为全民免费提供，这是一个大前提。”

（联合早报北京特派员杨丹旭报道）