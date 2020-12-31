疫中跨年夜香港餐饮酒店生意暴跌

元旦前夕的跨年夜本是香港市民外出用餐、观赏维多利亚港（维港）烟花表演的佳日，但业界人士透露，今年由于限聚令、夜晚6时后禁堂食等限制，餐饮及酒店业的生意额均大幅下跌。

据香港中通社报道，香港旅游发展局取消维港的倒数活动，并准备网上烟花短片代替。另一方面，记者浏览旅游网站上的酒店预订情况，发现12月31日晚的房间预订情况较集中在套房，而客房系列的预订情况则不太乐观。

网站显示，五星级的九龙海逸君绰酒店海景套房面积逾50平方米，是年轻人开派对的优选，虽原价近3000港元（511.93新元），但12月31日当晚已全部订完。该酒店订房部的客服告诉记者，目前仅有城景套房及不同类型的客房，但套房所剩的数量不多。而根据规定，所有酒店原则上只能住两名成人一名儿童，如有访客，客房最多仅容纳四个人，套房最多可容纳八人，且访客必须在11时之前离开。

记者还浏览了帝苑酒店、马哥孛罗香港酒店等多家高级豪华酒店，发现其套房预订情况均火热。其中，马哥孛罗香港酒店12月31日当晚价格逾5000港元的套房已客满；而客服说，目前贵宾套房还有剩余，跨年夜当晚的价格为3200港元，另加10%服务费，但不允许多人聚集开派对。

香港酒店及餐饮从业员协会秘书长叶柳青说，如果没有疫情及“修例风波”，以往正常时候酒店跨年夜当晚入住率基本上达100%；今年市道不好，但由于元旦是周五、连着周末共三天假期，个别酒店入住率也可达三至四成。

叶柳青还说，价钱方面，跨年夜会稍微加价，平均价格大概在1200至1500港元左右，但会包括餐食。

香港餐饮联业协会会长黄家和指出，由于现在仍有6时后禁堂食的措施，因此宴会厅或酒楼都不能提供服务，对生意影响很大。“跨年夜之后便是三天小长假，原本是生意最好的几天，但现在没有夜晚堂食，只能做外卖，整体生意会下降七成。”

黄家和观察到，最近有不少市民在街市或超市自己买菜做饭，宁愿在家或在离岛野餐也不愿意去人多的地方聚会；而食肆方面，晚餐之前的午餐或下午茶人流变大。正常来说，跨年夜可创造7.5亿港元的生意额，但今年预计仅2亿多一点。