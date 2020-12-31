嫦娥五号将飞往放置太阳观测站的最佳位置

在完成既定主任务后，中国嫦娥五号轨道器开展拓展任务，启程飞往距离地球约150万公里的日地拉格朗日L1点，这是放置太阳观测站的最佳位置。

据新华社报道，中国科学家经研究决定，轨道器完成主任务后，飞往日地L1点，进行环绕飞行并开展探测试验。据悉，此次拓展任务目标包括：验证地球—日地L1点转移轨道的设计与控制技术；在日地L1点附近开展长期探测，验证L1点环绕轨道设计与控制技术等。日地L1点探测试验后，将根据轨道器状态和约束条件等情况，酌情开展其他拓展任务。

此前，嫦娥五号任务轨道器与返回器于12月17日在距离地球5000公里处实施分离，返回器携带月球样品返回地球，轨道器顺利执行规避机动。由于嫦娥五号任务发射入轨精度高，轨道器少了很多次轨道修正，节省了推进剂消耗。探测器系统与相关系统根据轨道器推进剂剩余量，以及测控条件、器上设备状态和上下行数据传输状态，认为具备开展拓展任务的条件。

专家介绍，拉格朗日点，是指受两大物体引力作用下，能够使小物体稳定的点，小物体相对于两大物体基本保持静止。日地L1点，位于太阳与地球的连线之间，是放置太阳观测站的最佳位置。在那里，航天器不会被地球或月球遮挡，可以不间断观测太阳，或观测地球向阳面。

嫦娥二号2011年在完成既定任务后，从月球轨道出发开展拓展任务，于2011年8月25日成功环绕日地引力的另一个平衡点，日地拉格朗日L2点。