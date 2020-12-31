港法院下午4时就黎智英保释上诉案做出裁决

香港终审法院今早（31日）开庭处理律政司就壹传媒创办人黎智英获批保释的上诉申请许可，法庭听取双方陈词后，下午4时将做出裁决。

据香港电台报道，黎智英被控欺诈及《香港国安法》“勾结外国或境外势力危害国家安全”罪，早前获高等法院批准保释，律政司不服提出上诉，案件由首席法官马道立、常任法官李义、常任法官张举能三位国安法指定法官处理。

律政司一方在庭上提到，本案涉及《香港国安法》，关系到重要的公众利益，考虑保释申请时，应更多地考量“国家安全”问题以及更为严谨，并说根据国安法第42条，除非法官有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全犯罪，否则不得批准保释，而触犯国安法的最高刑罚是终身监禁，与刑事罪行中的谋杀一样，涉嫌谋杀的被告，同样不准保释。

代表黎智英的律师邓乐勤则说，法庭唯一要考虑的是批准保释是否符合国安法原意，他也不认同律政司一方的说法，即决定是否批准涉嫌触犯国安法被告的保释申请时，不应考虑被告保释条件。

香港高等法院法官李运腾上周三（23日）准许黎智英保释，但设下多个条件，包括不得离开住所、不得在社交媒体发帖、不得发布文章与接受访问。亲北京阵营与中国官媒对此密集发声，抨击法官准许“乱港头目”保释，犹如“放虎归山”。