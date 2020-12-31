中国多省份倡议"双节"少出行就地过年

中国近期零星的冠病疫情回弹迹象为将至的节庆添上阴霾，政府发出呼吁请公众“就地过年”，目前，已有贵州、浙江等至少七个省份建议民众“两节”期间非必要不离开当地。

中国文化和旅游部昨天发出通告，提醒游客“非必要不安排出境旅游”。北京疫情防控指挥部则在圣诞节当天已吁请市民春节期间留在北京，并要求党政机关干部带头留在北京过年。

据澎湃新闻报道，贵州省卫健委昨天（30日）发消息称，全省各级党政机关、事业单位、国有企业工作人员“两节”期间带头在黔过节、非必要不得离黔，不得组织、参与大规模聚会聚餐，避免出国（境）和前往中高风险地区，并要求各地倡导群众就地过节、网络拜年，减少非必要出行等。

湖北省卫生部门在28日部署节日疫情防控，要求减少人员流动、聚集，引导居民非必要不出门，非预约不出游。湖北各级党政机关、企事业单位取消集体团拜和大型慰问、联欢等活动。

四川省疾控中心昨天也发布提示，鼓励大家就地过节，提倡减少非必要出行，如确需外出，提倡错峰出行。

此外，福建、浙江、甘肃、陕西等省份近期也发布类似消息，鼓励市民在本地休假，尽量不出省。

广东深圳、安徽合肥也于近日发布了建议非必要不离深、不离肥的消息。

另外，还有地方发通知要求师生非必要不离开本地。据央广网消息，贵阳市、贵安新区疫情防控领导小组教育领域疫情防控组发通知称，寒假期间，如非必要，师生原则上不要外出离开本省，必须离黔的需提前向学校报备。

山东滕州市、内蒙古包头市等地对师生也有此类要求。