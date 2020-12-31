马克龙肯定中欧对话强化 建议与默克尔一同访华

在欧盟和中国领导人共同宣布完成中欧投资协定谈判后，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）表示，近年来欧盟与中国的关系得到了加强。

据路透社报道，马克龙周三（30日）在推特上说：“过去几年，中欧之间的对话得到了加强，变得更加平衡。 它将继续下去。”

欧盟领导人与中国国家主席习近平在线会议的笔录显示，马克龙在会议中表示，愿意在未来几个月与德国总理默克尔一起访问中国，以讨论医疗保健和环境等其他领域的合作。

中欧投资协定预计将使欧洲企业更好地进入中国市场，并改善竞争条件，但它仍需要等待欧洲议会的批准才可生效。《华尔街日报》报道，担任欧洲理事会轮值主席的默克尔是打破僵局的最大推手。中国国家主席习近平也出面干预，在市场准入方面作出让步。

欧洲公司将获得许可，在中国开展电动汽车、电信云服务、航空和海上运输的相关业务。欧洲企业在展开部分金融服务、开设私人医院、提供广告、房地产和污水处理等环境服务时，不再需要通过中外合资企业的形式。

可能受益的公司包括德国汽车商戴姆勒（Daimler AG）、宝马（BMW）、标致（Peugeot）、安联（Allianz SE）和西门子（Siemens），这些公司都在中国拥有大量业务。

另一方面，中国还承诺立法禁止强行让外企转让技术等行为；政府将在补贴方面更加透明；禁止中国国有企业歧视外国投资者。

另据彭博社报道，不愿公开身份的欧盟官员透露，中欧协定还包含了中方在劳工人权方面的承诺。路透社评论说，协定包括中国对气候变化和强迫劳动等涉及劳工权利的承诺，这对于中国来说尚属首次。

BBC新闻评论说，美国总统特朗普执政时期，欧盟国家和美国的伙伴关系恶化。过去四年，特朗普威胁退出世界贸易组织，并以“关税大棒”打击或威胁美国的欧洲盟友，使得美欧关系相当紧张。中欧贸易协定预计将与美国当选总统拜登的新政府产生摩擦。

中欧投资协议谈判历时了七年，就在上周中欧预计即将达成协议之际，美国候任总统拜登提名的国家安全顾问的杰克·苏利文(Jake Sullivan)在推特上写道，新一届政府“欢迎尽早与我们的欧洲伙伴磋商，讨论我们对中国经济行为的共同担忧”。

拜登团队成员此举，被视为向欧盟施压，希望阻止中欧谈判完成。美国现任政府主导的白宫也发表了看法。国家安全委员会(National Security Council)发言人约翰·尤利奥特(John Ullyot)警告，“如果没有强有力的执行和核查机制”，中国的任何承诺对中国共产党来说“都只是一次宣传上的胜利”。

在中国与欧盟领导人昨晚宣布完成谈判后，拜登方面也迅速做出反应。路透社引述拜登过渡团队的一名不具名官员说，拜登团队期待和欧盟协商，“以协调方式（coordinated approach）应对中国在经济方面的不公平做法和其他重大挑战。