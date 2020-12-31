莱猪表决“跑票” 三民进党立委停权兼罚款

民进党立法院党团昨天开会决议，对早前开放含有莱克多巴胺的美国猪肉案（简称莱猪案）表决时，“跑票”的林淑芬、江永昌、刘建国等三名党籍立委予以停权三年，以及罚款3万元新台币（约1412新元）。

综合台媒报道，台湾立法院上周四（24日）对莱猪案的九项行政命令进行表决，尽管在野党坚决反对，但执政的民进党纪出党祭并以人数优势陆续表决过关，该党三名立委林淑芬、刘建国和江永昌弃权没投票。

当时，民进党立法院党团总召柯建铭就此受访时指出，党团自有处理机制，“你们看着就好”。上述表决采记名方式，因此可以清楚查询立委们当中，是否有没有投票。

据报道，民进党团昨天召开党团会议讨论此案，柯建铭会后受访时说明结果；他表示，除了上述处罚，也将按组织规程，移送党中央作为未来参选提名参考，“接下来看中央党部如何处理”。

民进党发言人谢佩芬指出，党中央若收到党团移送的相关文件，会依照纪律评议裁决条例相关的规定，送中评会进行讨论、处置。

针对上述惩处，刘建国受访时仅简单回应“任凭处置、一切泰然”；林淑芬表示尊重；江永昌则说，党必须要有纪律，接受党团所做的决议。

年初以高票连任成功的总统蔡英文，在8月28日突然宣布将于明起（1月1日）开放美国莱猪和30个月龄以上的莱牛进口。她指这项决定符合台湾整体利益及未来战略发展目标的决定，也能促进台美关系，强调政府会做好安全把关，强化进口肉品检疫及查验。

但前朝马英九政府2012年开放30个月龄以下的莱牛进口时，被蔡英文指控为“毒牛”，迄今民进党要人中唯有副总统赖清德公开为当年反莱牛道歉。

蔡政府这三个多月来以国际食品法典委员会（Codex）已有规范为由试图为昨非今是解套，并以贸易歧视为由，不愿标示莱猪，无法说服在野党，民调也显示近七成民众反对莱猪进口。



