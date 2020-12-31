台湾金融史上最大诈贷案件宣判

台湾润寅实业负责人被控向十余家银行诈贷超过472亿元（新台币，下同，22.23亿新元）。台北地方法院今日（31日）对此案进行宣判，对该集团主要负责人分别判处26年、28年有期徒刑。检方称，此案系台湾金融史上诈贷金额最大的案件。

据中新社报道，台北地方法院12月31日宣判，依违反“银行法”等罪，判处杨文虎有期徒刑26年、罚金6亿元，王音之28年徒刑、罚金6.5亿元。杨文虎夫妇的女儿杨宇晨被判有期徒刑三年四月。全案仍可上诉。

针对此案，台湾财经杂志《今周刊》曾刊文指出，本案暴露出台湾企业融资制度存在不少漏洞，但归根究底却是台湾金融业对企业求贷未形成有效的征信机制。

文章建议，银行之间需建立封闭、无法篡改的企业融资贷款实名登记制，才能避免错误再度发生。在登记制没有落实之前，银行单位只能仰赖经验、提高警觉，降低被诈贷的机率。

润寅实业为台湾纺织贸易商。2010年8月起，该公司负责人杨文虎、王音之以公司资金调度为由，通过做假账、借新还旧等手段，先后向9家银行诈贷新台币386亿余元。

台北地检署2020年1月间依违反“银行法”等罪起诉杨文虎、王音之等36人。调查期间，检方另查出，杨文虎等人曾在2008年向另外三家银行诈贷86亿余元。至此，本案诈贷金额共计472亿余元。

此案被告人数众多，事证繁杂，共有45名被告，其中包含五名法人。检调单位共发动超过10波搜索搜证，在押22人，主要被告杨文虎、王音之一度外逃后被押解归案。仅于2020年10月19日案件审理期间，检调单位一次传唤142名当事人出庭。