美在台协会发回顾今年影片 六都市长独缺卢秀燕

美国在台协会（AIT）今天在面簿上贴出处长郦英杰（Brent Christensen）的今年回顾影片，郦英杰在影片中放了许多他和台湾政治人物的合影，但六都市长中独缺台中市长卢秀燕。郦英杰之前拜会卢秀燕时，卢秀燕当面表达反对莱猪进口立场，AIT当天发出严正声明。

据联合报报道，AIT今天在面簿上贴出一段影片，是郦英杰回顾今年的影片，背景音乐是​​美国大提琴演奏家郭虔哲在AIT演奏“望春风”，郦英杰表示，他常说将美国和台湾紧密连结在一起的是美台人民与人民之间的情谊，过去这一年，对整个国际社会来说都是充满挑战的一年，因此他特别感谢那些让他的生活变得更美好、让美台关系变得更茁壮的许多朋友。

郦英杰说，这一年来，大家一起合作，一起欢庆，一起哀悼，也一起取得许多成就，“尽管我们不见得对每件事的看法都相同，我们仍然在相互尊重与共享价值观所奠定的坚实基础上，继续寻找共通之处，并且追求美台的共同利益”。

这段影片由郦英杰和多位台湾政治人物的合照，包括台湾总统蔡英文、副总统赖清德、外交部长吴钊燮、卫福部长陈时中、行政院政务委员唐凤和驻美代表萧美琴等，还有台北市长柯文哲、新北市长侯友宜、桃园市长郑文灿、台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈，但独缺卢秀燕。

郦英杰此前到台中市政府拜会卢秀燕，卢秀燕当场表达市民反对放宽含莱克多巴胺猪肉进口的立场，AIT之后取消和市府的午宴。AIT当天还发表声明表示，当政治人物在台湾消费者间散播不实资讯，并引发毫无根据的焦虑时，对所有人来说都是无益的，AIT呼吁各方以负责任的态度，及符合科学的根据来应对这项议题。