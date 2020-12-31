黎智英保释令被撤再关押

香港终审法院今天（31日）撤销壹传媒创办人黎智英的保释令，他在2020年最后一天将再被关押至2月再审，结束短短八天保释期的有限制自由。

综合香港电台和《明报》等报道，法庭今早听取双方陈词后，下午4时做出上述裁决。法院批准律政司部分上诉许可的申请，以及临时扣留命令，黎智英须暂时再度还押，明年2月1日进行上诉正审。

黎智英（中）昨天下午乘坐香港惩教署安排的车子，离开终审法院。（彭博社）

一名黎智英支持者（左二）在终审法院落泪。（路透社）

今天的案件由首席法官马道立、常任法官李义和张举能审理。《星岛日报》早前预测，黎智英保释上诉案有可能成为马道立的“封山”之作。

律政司一方在庭上提到，本案涉及《香港国安法》，在考虑是否批准保释时，应给予“国家安全”问题更多考虑，而且根据国安法第42条，除非法官有充足理由相信他不会继续实施危害国家安全犯罪，否则不得准予保释。律政司认为，此定义有别于一般刑事诉讼程序条例有关保释决定的考虑。

律政司一方也说，在国安法案件中，被告的保释条件，不应作为考虑是否准予保释的因素。

黎智英的代表律师邓乐勤则说，法庭唯一要考虑的是批准保释是否符合国安法原意，他也不认同律政司一方提出的说法，即决定是否批准涉嫌触犯国安法被告的保释申请时，不应考虑被告的保释条件。

黎智英本月3日就涉嫌串谋欺诈罪出庭面控时，法庭原定下令将他还押至明年4月再审讯，不准保释。他随后在《香港国安法》下被加控勾结外国或境外势力危害国家安全罪。



终审庭又认为，如果在等待处理上诉聆讯期间容许被告继续保释，等同认可了高院法官的决定，因此认为应该暂时维持总裁判官的决定，即黎智英要继续还押。

不过，香港高等法院法官李运腾上周三（23日）准许黎智英保释，但设下多个条件，包括不得离开住所、不得在社交媒体发帖、不得发布文章与接受访问。

香港律政司已就黎智英获准保释，向终审法院提出上诉，并申请临时命令，要求在等候上诉许可期间将黎智英还押，以及尽快开庭处理有关申请，包括在公众假期开庭。

亲北京阵营与中国官媒也就黎智英获准保释密集发声，抨击法官准许“乱港头目”保释，犹如“放虎归山”。

香港律师会五名理事昨天以个人名义发表声明说，中国官媒抨击保释裁决，明显向法院施加压力，试图干预程序公义，并呼吁香港律政司采取行动应对这个情况。

今天的案件是首宗涉及国安法而获批保释的案件。高院国安法指定法官李运腾前天（29日）在裁决理由书提到，被告的潜逃及重犯国安法的机会都不高，也对被告提出的多项保释条件感到满意。

终审法院今天在做出上述裁决时认为，李运腾可能在处理相关保释申请时，“错误应用”国安法第42条。根据国安法第42条，法官不得批准嫌犯或被告保释，除非有充足理由相信，嫌犯或被告不会继续实施危害国家安全行为。

法庭提到，有关《香港国安法》第42条对涉案人士保释的内容有重大及广泛重要性及有可争辩之处，条文也涉及对国安法其他条文、刑事诉讼程序条例、公民及政治权利国际公约透过人权法案及基本法在港实施的情况。

黎智英一贯被大陆斥责为“乱港头目”，如果任其有机会潜逃，对北京而言代表着国安法无法取得应有成效，更无异于是在美国的压力下示弱。因此，多数分析人士认为，黎智英最终不但可能会再次被收押，还可能被送至中国大陆审判。

在上诉案开审之前，壹传媒宣布，黎智英辞去董事会主席兼执行董事的职务，以便有更多时间处理“个人事务”。