郭敬明迟到15年的道歉

中国畅销小说作者、知名电影导演郭敬明今天凌晨的一封道歉信在网络上炸锅，一个早已判罚的决定迟到15年才履行，也为2020年再添一笔魔幻色彩。

然而，广大网民对此并没有欣然买账，一方面指责其道歉内容缺乏诚意，另一方面也指出15年都过去了，现在才冒出来道歉，投机意味浓厚。

为何敢15年都不道歉？

虽然被贴了15年的“抄袭”标签 ，但郭敬明一路走来却赚得盆盈钵满。

2003年，已在中国小有名气的郭敬明开始在杂志上发表长篇小说《梦里花落知多少》，大受读者欢迎，但同时也被质疑抄袭女作家庄羽同年1月出版的小说《圈里圈外》。

郭敬明的畅销小说《梦里花落知多少》被判侵权庄羽的《圈里圈外》。（互联网）

2004年12月，北京市第一中级法院作出一审判决，认定郭敬明所著《梦里花落知多少》侵犯了庄羽的著作权，判令被告郭敬明、春风文艺出版社立即停止这本书的出版发行，共同赔偿原告庄羽经济损失20万元（人民币，下同，4万新元），郭敬明方不服判决，提出上诉。

2006年5月，北京高级法院作出终审判决，维持原判，并要求郭敬明在《中国青年报》上公开向庄羽赔礼道歉。

然而郭敬明既没有道歉也没有承认错误，还在文章里回应说，“我会执行法院判决的赔偿和停止销售，那是出于我对法律的尊重。但我不会道歉。”

吊诡的是，这起事件对他的事业几乎没有丝毫损害。他在2007年出版的小说于上市的头十天里就卖出了100万册。后来还撰写了《小时代》系列作品，并作为导演拍摄了同名电影，票房屡破记录。

让郭敬明在电影圈声名大噪的《小时代》却被中国官媒《人民日报》批评是宣传“拜金主义”。（互联网）

为何现在要道歉？

1 联名信的发起：不满抄袭者反成得利者

中国知名编剧余飞、宋方金、汪海林、琼瑶等156名影视行业从业者上周一（21日）联名发表《抄袭者不应该成为榜样》的公开信，直指有抄袭劣迹的郭敬明、于正出现在综艺中进行话题炒作，以此追逐点击率、收视率的做法，引起了相关从业者和社会各界的反感，呼吁不应给抄袭剽窃者提供舞台。

150多位中国影视从业者联名抵制郭敬明。（微博）

发起抵制的导火索，是中国影评人谭飞在微博上点评了郭敬明以及另一名有同样前科的制片人于正，担任综艺导师一事。

谭飞批评说，“一个靠抄袭起家的编剧在台上振振有词教别人如何演戏，另一个靠抄袭起家的导演在台上振振有词认定不会演戏的小鲜肉未来大有作为……这就是中国影视圈的现状”。

以导师身份出现在中国某综艺节目的郭敬明，其言论也常常引发争议。（互联网）

中国编剧李卿指出，编剧行业对郭敬明、于正的集体讨伐，也是行业不景气的一种体现。“关键不在于郭敬明和于正抄袭这些陈年旧事，而是他们现在反而成了得利者。”

2 新电影最近上映

对郭敬明道歉不买账的批评者认为，联名声讨事件不偏不倚发生在郭敬明最新电影《晴雅集》上映三天前，郭敬明在这个时间点发出道歉，既能把自己的热度炒起来带动电影票房，也能消弭联名抵制带来的负面影响，可谓机关算尽。

郭敬明的最新电影《晴雅集》上周上映。（互联网）

15年前还是以文字为生的作家郭敬明，今天已经是被资本认可、在电影圈拥有流量的知名导演，此时承认“抄袭”对他的名誉和前景造成的影响相当有限，这也是其道歉不被认可的原因之一。

3 官媒点名批评 加大知识产权保护力度意味明显

中国中央官媒新华社在上述联名信发布两天后（23日），采访了其中四位核心发起者和参与者，并进行了深度报道，还在隔天连发三问，将郭敬明和于正列入到劣迹艺人行列，并把矛头指向了为郭、于提供舞台的节目。

此外，央视新闻也在昨天报道了136名网络作家联合发出“抵制低俗、拒绝抄袭”的倡议。

中国官媒的态度显示出，在中国不断深化改革、重建市场秩序；在中欧投资协定完成谈判的关头，中国势必将加大力度落实对知识产权的保护。

中国乔丹体育公司昨天被再判侵权美国篮球运动员迈克尔•乔丹，并且必须停用“乔丹”商号和商标，正好也反映了这一点。

由此可见，善于精打细算、审时度势的郭敬明在此刻出来道歉虽然未能赢得网民的心，但至少抓住了在官方面前的最后求饶时机。

