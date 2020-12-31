消息：中国监管当局排查蚂蚁集团的股权投资

三名知情消息人士表示，中国监管机构正在排查蚂蚁集团对数十家企业的股权投资情况，令马云的金融科技帝国面临更加沉重的打击。

根据路透社报道，其中一名消息人士表示，监管机构正在考虑，如果涉及违反有关不正当竞争的规定，是否下令蚂蚁撤出部分投资，其中主要是对科技与金融科技初创企业的投资。

任何强制性的撤资会令该集团失去潜在获利的投资，加大它面对的监管压力，该集团正面临监管机构要求其整改业务结构、提高主力消费贷款业务资本准备的压力。

这也将大幅降低蚂蚁集团对中国快速发展的金融科技业的影响力。近几年该集团金融科技业的影响日增，并寻求通过投资与现有业务实现协同效应。

中国一直在打击国内互联网行业的反竞争行为。监管机构上周宣布对阿里巴巴发起反垄断调查，并下令关联企业蚂蚁集团重组贷款及其他消费金融业务。

蚂蚁集团发言人对有关监管调查的质询不予置评。

中国证监会没有回复置评请求。

三名不愿具名的知情人士中的两位表示，监管当局正在审查蚂蚁过去几年的投资，以及这些交易背后的理由以及它们的协同效应。

其中一位人士称，监管当局希望蚂蚁撤出部分投资，除非这些投资对其业务而言是不可或缺的。蚂蚁集团的业务内容涵盖支付处理、消费贷款及保险产品经销等。

另外一位消息人士表示，蚂蚁已开始为其在十几家投资公司中的持股寻找包括私募股权投资公司在内的潜在买家，其中包括对国内共享单车企业哈罗出行的持股。

哈罗出行不予置评。

再有一名知情消息人士表示，蚂蚁尚未从监管机构收到任何有关处置其股权投资的指引。

马云在10月公开批评中国监管制度阻碍创新之后，中国监管机构就着手整顿马云的金融及电子商务帝国。这引发一系列连锁反应，最终导致蚂蚁集团11月的370亿美元（489亿新元）IPO被叫停。

