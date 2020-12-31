中国外交部：望疫苗早日获世卫认可

中国外交部国际司负责人申博表示，期待中国疫苗早日入选“实施计划”疫苗库，早日获得世界卫生组织预认证。

据中新社报道，中国国务院联防联控机制于31日举行新闻发布会，介绍冠病疫苗附条件上市及相关工作情况。申博在会上说，中国对疫苗国际合作始终持开放态度，10月8日，中方同全球疫苗免疫联盟签署了协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。

这项计划由世界卫生组织组织，目标到2021年底前覆盖参与经济体20%人口的接种需求。根据该计划，至少有13亿剂疫苗将提供给92个受资助的中低收入经济体。

申博还表示：“我们期待中国疫苗早日入选‘实施计划’疫苗库，早日获得世界卫生组织预认证。”

申博介绍，目前中国已有多支冠病疫苗进入Ⅲ期临床试验，同时还有多支疫苗正在加紧推进I、Ⅱ期临床试验。中国政府一直积极鼓励支持中国疫苗研发企业参与“实施计划”，与有关发起方合作向发展中国家提供疫苗。

申博说，中国疫苗研发完成并投入使用后，将坚定履行承诺，将疫苗作为全球公共产品，以公平、合理价格向世界供应。

谈及哪个疫苗好的问题，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟说：“具体到说哪个疫苗更好，或者说我国疫苗和国外的疫苗哪个更好，我觉得不能简单地进行评价。因为各条路线的疫苗各有优势，这也是我们当初在疫苗研发过程中布局五条技术路线的原因。”