习近平吁续写“春天故事” 以更大气魄深化改革扩大开放

中国国家主席习近平在2021年新年贺词中强调奋斗，并宣示以更大气魄深化改革、扩大开放。

中央电视台《新闻联播》今晚7时播出习近平年度贺词录像。长约10分钟的贺词中，习近平形容过去一年是“极不平凡的一年”。

他首先对中国各界抗击冠病疫情的努力做出高度评价说：“平凡铸就伟大，英雄来自人民。每个人都了不起！向不幸感染的病患者表示慰问，并向所有平凡的英雄致敬！”

习近平也回顾过去一年中国取得的各项成就，包括中国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元（人民币，约20万亿新元）新台阶等。

他也提到中国去年在全面建成小康社会和决战脱贫攻坚上取得的成绩，并强调要“朝着共同富裕的目标稳步前行”。

在谈到深圳特区建立40周年、上海浦东开发开放30周年时，习近平宣示：“改革开放创造了发展奇迹，今后还要以更大气魄深化改革、扩大开放，续写更多‘春天的故事’。”

中美关系因冠病疫情、科技战、香港问题等急转直下，但习近平在贺词中并未太多谈及外部局势，仅指出疫情防控任重道远，世界各国人民要携起手来，早日驱散疫情的阴霾。

中共今年将庆祝建党100周年，习近平说，站在“两个一百年”的历史交汇点，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启，征途漫漫，惟有奋斗。“我们通过奋斗，披荆斩棘，走过了万水千山。我们还要继续奋斗，勇往直前，创造更加灿烂的辉煌！”（《联合早报》北京特派员杨丹旭报道）