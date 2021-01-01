中国驻欧盟使团团长：中欧完成投资协定谈判与外部因素无关

中欧领导人30日共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。中国驻欧盟使团团长张明当天在布鲁塞尔接受中国驻欧媒体联合采访时表示，中欧完成投资协定谈判的时间是由谈判进程决定的，同外部因素并无关联。

据新华社报道，张明说，围绕这个协定的谈判是从七年前开始的。早在2019年4月第21次中欧领导人会晤期间，双方就决定在2020年完成协定谈判。今年年初以来，双方领导人多次重申在年内达成协定。

他表示，在中欧双方不懈努力下，谈判如期在年内圆满收官，达成一份全面、平衡、高水平的投资协定。中欧双方发展阶段不同、国情各异，但在维护自由贸易、多边主义以及反对保护主义上立场一致。

在回应在美国新一届政府即将上台前完成协定谈判是否会影响欧美跨大西洋合作的问题时，张明表示，作为世界两大力量、两大市场和两大文明，中欧关系具有独立价值，不应隶属于任何大国关系。中欧是全面战略伙伴，达成一份投资协定在情理之中，也是独立自主应有之意。在新冠疫情阴霾之下，双方克服重重困难达成协定，彰显了自由贸易和互利合作的强大魅力。

他强调，中欧投资协定是互利共赢的，不仅有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏增长，符合各方利益和经济全球化潮流。这份协定是中欧之间的双边经贸协议，不是地缘政治工具，不针对也不影响第三方合法权益。“中国的大门始终向世界各国敞开，我们愿同所有各方发展更紧密的经贸关系。”

关于协定将为中欧投资者带来的好处，张明介绍说，中方首次对包括服务业和非服务业在内的所有行业以负面清单形式作出承诺，欧方也作出高水平市场准入承诺。双方还决定，在绝大多数行业不对董事高管、当地研发等设限，并全面营造法治化营商环境。

他表示，当前中欧之间资本流动规模还比较小，这与双方合作意愿和经济体量是不相符的。在协定保驾护航下，中欧双方投资者一定能进一步挖掘潜力，在对方市场开拓更多机遇。

张明说，目前协定文本还未正式对外公布。下一步，双方将开展文本审核等工作，力争推动协定早日签署。此后，协定将在双方完成各自内部批准程序后生效。希望这一天早日到来。