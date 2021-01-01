贵州茅台预计去年营收增长为五年最慢

贵州茅台预计去年营收增长约10%。这是其五年来最慢增速。这家全球最有价值的酿酒商在提高价格方面仍保持谨慎，以避免中国监管机构的关注。

根据彭博社报道，贵州茅台昨天公告称，根据初步核算，2020年度公司预计实现营业总收入977亿元（人民币，下同，197.73亿新元）左右，同比增长10%左右，该数字与公司在年初设定的最初指引相符，仅略低于彭博调查27位分析师增长10.6%的共识预估。

该公司并预计全年实现归属于上市公司股东的净利润455亿元左右，低于市场预估的464.6亿元。

茅台仍然是投资者的宠儿，即使在冠病病毒大流行期间，茅台因其中国国酒的地位和严密保护的酿制配方而使需求保持旺盛。

这家国有酒厂没有提高集团核心白酒产品飞天的出厂价格。飞天的出厂价格已连续三年保持在每半升人民币969元。不过，随着中国日益壮大的中产阶级寻找稀缺的瓶装酒，其零售价已从2020年初的2000元飙升至3000元左右。

彭博分析师上月指出，茅台向分销商提价的能力有限，因为其对零售价格的影响可能会引起监管机构的注意。该公司一直是政府的目标，官方媒体《人民日报》7月曾批评该公司价格过高，称其经常被用于腐败案件。

为了响应监管机构反对分销商囤积和抬高价格的呼吁，该公司正在提高直销比例，以获得对价格的更大控制权。

运力限制是导致收入增长放缓的另一个原因。白酒的酿造需要特定的地点和气候来保持其风味，这限制了扩大生产的能力。

富瑞金融集团（Jefferies）10月的一份分析报告称，由于白酒产量一直在增加，且直销渠道更加多样化，今年销量增长将加速。茅台2019年生产茅台酒约五万吨，至少需要五年时间才能准备好上市，比同一年的销量高出45%左右，表明近期销售仍有增长空间。