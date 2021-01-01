中央政法委：中国司法从不“看人下菜”

中共中央政法委在评论涉嫌企图偷渡的香港人被判刑时强调，中国司法从不“看人下菜”，中国法治向来执法必严、违法必究。

中央政法委前天（12月30日）在“中央政法委长安剑”微信公众号上说，涉案的12人偷渡潜往台湾时进入广东省管辖海域被深圳海警抓获，“自然应当”接受中国大陆司法机关的惩处。

文章强调，大陆司法机关依法侦查、起诉、审理，充分保障他们应有的权利，经过公开审判对他们定罪量刑，既符合“一国两制”的原则，也是法治社会的应有之义，并说：“法律面前人人平等，该宽则宽，当严则严”。

评论提到，中国法治向来既讲规范化、也讲人性化，声称通报运用化名、听证不公开进行、酌定不起诉等等具体入微的制度设计，都是为了“能够最大限度的保护未成年人权益，让孩子能拥有更多的机会改过自新，步入正途”，并呼吁香港年轻人“不要被别有用心之人利用”。

文章也批评美英等国部分政治人物对中国司法指手画脚，频繁说三道四，并指责美国驻华大使馆“公然干涉”中国司法主权，要求中国政府立即释放这12人。

文章也说：“英国冷冻卡车上39个越南偷渡客尸骨未寒，美墨边境的隔离高墙正加紧施工，英美等国一边自己严厉打击偷渡犯罪，一边又要中国对偷渡客网开一面，这不是双重标准是什么？”

广东海警去年8月在粤港东南方向大陆管辖海域内查获一艘涉嫌非法越境的快艇，抓获12名疑偷渡前往台湾的香港人。12人因涉嫌偷越国（边）境犯罪被刑事拘留。

深圳市盐田区法院前天宣判，10人分别被判入狱七个月至三年不等。另两人因案发时未成年，已由中国大陆执法机关移交香港警方。