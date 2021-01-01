海南自贸港稀土等行业外资准入放宽

中国国家发改委和商务部发布2020年版海南自由贸易港外资准入负面清单，共27条，推进增值电信、教育等重点领域开放，扩大商务服务对外开放，并放宽制造业、采矿业准入。

据路透社报道，发改委网站刊登新闻稿并称，在采矿业领域取消禁止外商投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿的规定，按照国家和海南省矿业领域内外资一致的措施实施管理。

在制造业领域，将全国和自贸试验区“2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制”提前实施，支持海南自由贸易港汽车产业率先开放。

商务服务方面，在咨询和调查领域，除广播电视收听、收视调查须由中方控股外，取消市场调查领域外资准入限制；允许外商投资社会调查，且中方股比不低于67%，法人代表应当具有中国国籍。

法律服务领域，允许外商投资部分涉海南商事非诉讼法律事务。

此外，还要扩大增值电信业务开放，取消在线数据处理与交易处理业务外资准入限制，允许实体注册、服务设施在海南自由贸易港的企业面向自由贸易港全域和国际开展互联网数据中心、内容分发网络业务，促进海南汇聚数据，发展数字经济。

允许境外理工农医类高水平大学、职业院校在海南自由贸易港独立办学，支持海南国际教育创新岛建设。

上述负面清单将自2月1日起施行。