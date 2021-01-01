深交所：做好全面实行股票发行注册制准备

中国深圳证券交易所周四称，2021年将大力推进投融资平衡发展，做好全面实行股票发行注册制各项准备，深化深市板块改革，完善差异化制度安排，适应不同类型、不同发展阶段企业差异化融资需求。

据路透社报道，深交所官方微信号刊登致辞全文并称，2021年要突出“建制度”主线，以注册制和退市制度改革为抓手，持续完善基础制度，把好市场入口出口两道关，坚持信息披露和公司治理监管“双轮驱动”。要把支持科技创新、以创新引领高质量发展摆在更加突出位置，着力完善支持科技创新的制度机制，优化创新企业上市培育体系，强化企业科技创新主体作用，提高创新资本流转效率。

深交所还说，要维护市场安全运行。统筹创新发展与审慎监管，提升风险监测、预警、应对能力，持续做好重点领域风险防控，以大概率思维应对小概率事件，守牢不发生系统性风险底线。

据介绍，2020年深交所共计受理533家IPO、263家再融资、15家重大资产重组申请，已有74家IPO、131家再融资、6家重大资产重组注册生效, 63家公司成功上市，募集资金合计660亿元人民币（133.56亿新元）。

截至12月31日，深市上市公司达2354家，总市值34.2万亿元，挂牌固定收益产品7954只，挂牌面值2.5万亿元，挂牌基金产品487只，资产规模2668.6亿元，深证成指、创业板指、深证100等深市核心指数今年涨幅位居全球前列。