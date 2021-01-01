情报称中国出钱袭击驻阿美军 美官员：正在核实

有消息人士透露，美国总统特朗普收到未核实的情报信息，指中国出钱让阿富汗境内的“非国家行为体”袭击美国军人。据悉美国官员正在努力查证这一情报的真伪。

据美国之音报道，特朗普政府的一名高级官员周四（12月31日）向记者证实新闻网站阿克西奥斯（Axios）30日报道的“解密情报”的细节。这位官员要求不透露姓名。

据阿克西奥斯报道，“该情报被包括在12月17日的总统情报简报之中，特朗普就此事得到了国家安全顾问奥布莱恩的口头汇报。”据报，美国官员正在努力查证这一情报。

中国外交部发言人汪文斌31日在例行的记者会上被问到有何回应时说：“这种对中国的抹黑污蔑之辞完全是无稽之谈，是彻头彻尾的假新闻”，是为了“破坏中美关系”。汪文斌强调说，中国“从未主动对外发起一场战争，更不可能资助非国家行为体攻击他国”。

汪文斌表示，中国不干涉阿富汗内政，并重申中国支持美国发起的、正在进行之中的阿富汗和平和解进程。这一进程寻求结束阿富汗这个南亚国家持续了二十年的战争。

目前还不清楚当选总统拜登是否得到了据称中国收买非国家行为体攻击美军的情报简报。

一名没有透露姓名的拜登过渡团队官员对有线电视新闻网（CNN）说：“我们的团队将寻求就这些指称从即将卸任的行政当局那里尽可能地了解情况，这再次说明我们为什么需要包括来自国防部的全面合作。”

目前还不清楚情报中的“非国家行为体”是不是塔利班的一部分。塔利班针对美国支持的阿富汗政府展开了血腥的反叛活动。

今年早些时候，美国媒体曾报道，俄罗斯据称试图向与阿富汗塔利班有关的武装分子提供资金，让他们杀死美国军人。但是特朗普没有公开就此谴责俄罗斯。他称这些报道是“假新闻”。

持怀疑观点的人士，比如华盛顿的威尔逊中心亚洲项目副主任库格尔曼（Michael Kugelman）说：“我对中国会做这种事情感到怀疑，因为北京基本上同意美国在阿富汗的政策，而且更喜欢保持低调，不把局势搅乱。”

他接着说：“另外，虽然（中国）在阿富汗有高调的外交存在，但并没有太多的安全存在，而且似乎也缺乏与武装分子勾结的网络。换句话说，如果北京想冲着美国来，那也更有可能是在别的地方出手。”

美国目前正在削减驻阿美军人数，这是美国与塔利班2月签署的协议的一部分。协议的目的是结束阿富汗战争，这是美国历史上最长的海外干涉行动。特朗普政府说，到1月中旬，将有大约2500名美军留在阿富汗。

2月的协议要求美国和盟国在2021年5月之前撤走所有部队。协议还启动了塔利班与阿富汗政府之间的首次直接和平会谈，以谈判达成权力共享协议和全国范围的停火。阿富汗内部谈判在9月12日开始，在三个星期的间歇之后将于1月5日在卡塔尔恢复进行。