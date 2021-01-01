出现局部聚集性疫情 北京五人被问责

北京市顺义区上个月23日至30日出现局部聚集性疫情，五人因防疫措施落实不到位被问责。

综合中新社、新华网及《北京日报》报道，在北京市冠病疫情防控工作昨天（31日）举行的新闻发布会上，北京疫情防控工作领导小组监督组办公室主任肖飒介绍，顺义区局部聚集性疫情发生主要由于个别企业疫情防控措施落实不到位。五名相关责任人被通报问责。

其中给予高丽营镇党委通报问责，给予高丽营镇党委书记王海松诫勉问责。对于顺义区高丽营镇副镇长张海波给予政务警告处分。对于顺义区高丽营镇金马工业园管委会负责人李辉给予记过处分，建议予以免职。对于顺义区城管执法局四级调研员张海江给予诫勉问责。对于顺义区胜利街道办事处综合执法队负责人马海亮给予政务警告处分。

自12月23日至12月30日顺义区的局部聚集性疫情共涉及18例冠病感染者。

北京疫情防控工作领导小组介绍，确诊病例中13人与顺义区高丽营镇金马工业园相关，四人（含无症状感染者）与顺义区华联金街购物中心相关，指疫情呈现局部聚集性特征。

北京市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇上个月26日主持召开防疫会议，特别指出当前北京出现多点零星散发病例，疫情防控形势严峻。蔡奇会后也到现场检查，要求即刻进入紧急状态。