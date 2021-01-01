吉利汽车宣布将重启与沃尔沃合并谈判

吉利控股集团董事长李书福昨天（12月31日）在2021年新年致辞中表示，2021年，将在吉利汽车成功登陆科创板后，重启吉利汽车和沃尔沃汽车合并重组的讨论，或谋求双方更加紧密的合作方式，打造一个更强大、更具竞争力的全球企业集团，以应对未来更多的变革与挑战。

据科技咨询网站钛媒体报道，或受上述消息影响，吉利汽车港股短线拉升，股价一度上涨近10%。当日港股收盘，吉利汽车达到近一年来股价的最高点，市值高达2601亿港元（约443.44亿新元）。

据了解，早在2020年2月，吉利和沃尔沃就共同宣布了二者合并重组的计划。彼时，吉利汽车表示，两家公司重组完成后，将成为一家强大的全球集团，将可以实现成本结构和新技术开发的协同作用，以应对未来挑战。此举将保留吉利、沃尔沃、领克及极星每个品牌的独特性。双方合并后的公司计划在中国香港和瑞典上市。

不过，到6月份，吉利汽车宣布计划回归A股并登陆科创板，双方的合并计划因此中断。彼时，沃尔沃汽车发言人称，既然吉利汽车计划在科创板上市，双方就无法讨论两家公司的潜在合并。该发言人还表示，一旦吉利汽车“终止其与此有关的活动”，合并谈判将恢复。

2020年9月，吉利汽车科创板申请获受理，其上市融资金额为200亿元人民币（约40.46亿新元）。目前，吉利汽车科创板申请已顺利过会。值得一提的是，12月初，沃尔沃汽车CEO Hakan Samuelsson表示，沃尔沃汽车与吉利汽车的重组合并谈判将可能在明年第一季度恢复，与李书福此次透露的信息一致。

吉利汽车虽然在2010年就从福特手中全资收购了沃尔沃汽车，但早期其在使用沃尔沃汽车核心技术上受到较大约束。这十年间，吉利汽车与沃尔沃汽车的合作主要在技术层面，如采用共研的方式来打造平台架构，包括推出领克品牌、打造CMA平台，联合戴姆勒共同研发下一代混合动力系统等。

如果二者合并，吉利主导的PMA电动架构可以让沃尔沃在电动化领域得到更多机会；而SPA 2.0架构可以推动领克未来五年的向上布局；与此同时，沃尔沃在安全辅助驾驶上的技术优势可以通过吉利的成本管控能力，让技术快速落地。