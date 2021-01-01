驻港部队实战化演练 包括海陆搜查

解放军驻港部队昨天（12月31日）通报，透露近期组织了2020年度第四季度联合海空巡逻，依托巡逻任务展开丛林搜捕、海上查证、互为对抗等多项实战化课目演练，全面检验驻香港部队履行防务能力。

综合“东网”、《大公报》等港媒报道，驻港部队出动陆、海、空三军部队，依托巡逻任务展开丛林搜捕、海上查证、互为对抗演练，更出动直升机、舰艇在香港附近海域警戒，防止“恐怖分子”从海上乘船外逃。

值得注意的是，深圳市盐田区人民法院前一天（12月30日）才对10名香港人今年8月试图偷渡台湾但被大陆海警拘捕的案件作出宣判，判处10人坐牢七个月至三年不等。

驻港部队某舰艇大队副舰长林友文介绍，香港地区岛屿众多，海空情况复杂，必须在海、空方面保持通联，进行海区管控。演练共出动四艘海军舰艇、两架空军直升机，双方编队会合后沿维多利亚港联合海空巡逻。林友文强调，整个过程严格遵守香港航道、港口和航空管理等方面的法律规定，并事先通报港府有关部门。

这次演练还包括山地丛林搜捕、联合海区管控、人员物资输送、联合海空巡逻等七项内容，每项任务按照实战化要求，采取红蓝对抗的方式进行。演练以探索解决指挥、通联、协同、保障等多个问题，锤炼部队指挥员应急处置能力和部队快速反应能力。