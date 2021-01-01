刘结一：大陆将推动两岸关系和平融合发展

中国大陆国台办主任刘结一发表元旦贺词，强调大陆将推动两岸关系和平与融合发展，并且推进统一进程。

刘结一在国台办官网今天（1月1日）刊登的贺词中说，北京坚定维护、有力捍卫国家主权和台海和平稳定，并批评外部势力和台湾民进党政府危害台海和平稳定。

刘结一说：“外部势力疯狂利用台湾问题给两岸中国人制造麻烦，民进党当局勾连外部势力，挟洋自重，‘谋独’挑衅言行不断升级。”

刘结一强调，消除“台独”祸根才有台海和平稳定，大陆也绝不允许任何人任何势力侵犯和分裂“神圣领土”，“一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击”。

展望2021年，刘结一说，大陆将坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决遏制台独分裂活动，并完善保障台湾同胞福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，密切两岸经贸往来，促进两岸交流合作。

海协会会长张志军则在国台办官网发布的元旦贺词中说，2020年是两岸关系史上极不寻常的一年，坦承台海局势严峻复杂，两岸对立僵局难解，但大陆克服冠病疫情和“岛内人为干扰等不利影响”。

张志军提到，大陆有推动两岸关系和平发展、融合发展的殷殷诚意，也有捍卫国家主权和领土完整的坚强意志，并说：“逆流只能喧嚣一时，无法逆转两岸统一的历史潮流。”