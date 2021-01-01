被视为个人权利的宣言书和保障书的中国民法典今天起（1月1日）实施。

据新华社报道，民法典涵盖的范围包括物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任。民法典生效后，现行婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则已废止。

在婚姻方面，民法典为离婚案件规定30天“冷静期”。自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。不过，遇到家暴等情况不用等对方同意，可以直接到法院诉讼离婚。民法典也加大了对婚姻无过错方的保护，规定如果对方有重婚、实施家庭暴力、虐待家庭成员等重大过错，无过错方有权请求损害赔偿。

如果有人违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。民法典也规定，机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。

对于因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害，民法典规定，救助人不承担民事责任。因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。