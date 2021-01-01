国民党主席潜在对手 江启臣朱立伦同场不尴尬

国民党今天（1月1日）举办升旗典礼，面对今年即将改选党主席，现任党主席江启臣和潜在对手前主席朱立伦同台，两人皆表示见面不尴尬；前总统马英九被问到会支持谁时则以玩笑话应付。

综合联合新闻网、奇摩新闻等报道，国民党今天举办元旦升旗典礼，江启臣与多位前后任主席马英九、吴敦义、朱立伦等人齐聚一堂，高唱梅花、再出发等歌曲，与现场支持群众一起迎接新的一年。

由于7月将改选党主席，江启臣与朱立伦的互动格外引起关注，尤其日前媒体报道党内有份神秘民调，指朱立伦目前支持度领先江启臣，尽管党中央否认，但仍掀起不小涟漪。不过，两人似乎不受任何影响，在台上不时交头接耳，有说有笑，气氛热络且轻松。

朱立伦在受访时则说，他与江启臣见面完全不会尴尬，并透露常与江启臣见面、吃饭，最近一次是一、两周前。

江启臣也说，他与朱立伦见面不会尴尬，并反问为什么会尴尬，尴尬都是媒体在说的；至于向朱立伦说了什么，江启臣说，互道新年快乐，也提醒天气冷要多穿点。

马英九也被媒体问到党主席选举会支持谁，但马英九则打哈哈，反问：“明天就要选了吗”。

外传国民党中央委员连胜文也在思考是否投入党主席选举，他今天虽然有出席升旗典礼，但被发现未和江启臣有互动。对此，江启臣表示，他有看到连胜文，但没有打招呼，可能是因为现场比较挤。