全国台研会长汪毅夫：大陆不容忍妄议对台方针

中国大陆涉台学术组织“全国台湾研究会”会长汪毅夫本月强调，大陆绝对不能容忍“全面妄议”中央对台大政方针。有台媒报道，这一表态，引发“武统”等鹰派言论未来恐遭压制的联想。

据中评社报道，汪毅夫周二（29日）在“2020台湾暨两岸关系回顾与展望研讨会”并发表讲话，提到民进党政府在台湾加紧“去中国化”的动作，部分外部势力加大打台湾牌的力度，使台海和平形势面临严峻挑战，但不论局势如何变化，两岸关系的发展主导权“始终掌握在我们的手里”。

他提到，大陆坚持一个中国原则绝不动摇，坚持“九二共识”绝不动摇，坚持“和平统一，一国两制”基本方针绝不动摇，坚持反对与遏制台独分裂图谋与行径、捍卫国家主权与领土完整的决心绝不动摇。

汪毅夫还说：“我们也绝对不能容忍全面妄议我中央对台大政方针、全盘否定我对台工作成绩的言论。”台湾中央社认为，这一说法截然不同于以往中国大陆涉台单位的公开言论。

由于两岸关系近年来陷入低潮，中央社提到，在一些鹰派媒体及写手的“推波助澜”下，中国大陆网路涌现出“武统”的声浪，并说前国台办主任王在希主张“两岸和平统一机率越来越小”，甚至如退役将领王洪光直接主张“武统”的言论，更如火上加油。

在此情况下，负责执行对台工作的国台办等涉台单位，以及仍持温和立场的涉台学者及智库，顿时成为一些中国大陆民众指责的对象。诸如“跪台办”“媚台办”“养虎为患”等批评不一而足，对涉台单位及智库造成极大压力。

中央社也报道，有看法认为，汪毅夫选在新旧年交替时发表这一言论，似有为中国大陆涉台政策及对台态度“齐一步调”的考量，以免上述“妄议中央”的鹰派言论干扰对台工作，并成为“敌对势力”趁机攻击的借口。

另有分析指出，中国大陆对台态度是否真能如汪毅夫所言不容妄议，上述人物及相关媒体的“武统”等鹰派言论，在新的一年是否可能被压制，将是可供观察的指标。

另一方面，汪毅夫的上任时间也引起外界不小的关注。据了解，全国台研会会长任期为五年，原会长戴秉国2017年2月上任，但全国台湾研究会去年12月宣布汪毅夫接任会长一职。

公开资料显示，汪毅夫今年71岁，在台湾台南出生，但生长在福建厦门。现任中国大陆国家主席习近平1999年担任福建代省长、2000年至2002年出任省长时，汪毅夫担任福建副省长，两人曾共事四年。