港新增42例确诊 创11月下旬来新低

香港卫生署卫生防护中心1月1日通报，当日新增42例冠病确诊个案，创去年11月下旬以来新低，36例为本地个案，其中13例源头不明；累计确诊增至8888例。

据香港中通社报道，42例新增个案的患者涉及20名男子和22名女子，年龄介乎1至89岁之间。另有逾30例初步确诊个案。

香港基督教联合医院2D病房一名女病人服务助理在检疫中心确诊，因她此前曾照顾确诊患者，被列为密切接触者送入检疫中心，目前在隔离病房接受治疗，病情稳定。至今该群组已有12名病人及九名员工确诊。

香港佛教医院一名此前初步确诊的男病人确诊，有关部门对佛教医院环境样本进行检测，全部对冠病呈阴性。该院内科病房至今有三人确诊，包括一名医护及两名患者，其中该名医护所居住的大厦也曾出现确诊个案。

另外，当日并没有新的大厦住户需要接受强制检测。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君说，近期确诊数字稍微回落是好事，但是回落速度较慢，假期内亦不少市民聚集，不确定是否会出现超级传播者，使疫情再次升温，确诊数字随时都可能反弹。

香港医院管理局公布，目前仍有757人留医治疗，其中51人情况危殆、40人严重。此外，公立医院现仍有7300万个外科口罩、710万个呼吸器、920万件保护衣及1040万个面罩，个人防护装备足够使用半年。