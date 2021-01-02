大陆国台办：奉劝民进党不要再欺世惑众

针对台湾总统蔡英文昨天（1日）的元旦谈话，中国大陆国台办发言人直指讲话再次暴露民进党当局谋“独”本性，并奉劝民进党当局不要再玩弄欺世惑众的把戏。

蔡英文昨天发表谈话时表示，面对两岸关系不会冒进，也会坚守原则。只要北京当局有心化解对立，在符合对等尊严的原则下，台湾愿共同促成有意义的对话。

她还说，等疫情受到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流，增加理解、减少误解，她处理两岸事务的一贯原则，就是共同讨论、找出方法、务实解决问题。

据中新网报道，国台办发言人朱凤莲昨天对此回应称，冠病疫情防控转入常态化以来，大陆努力推进两岸同胞交流，得到积极响应。她指出，目前两岸交流往来仍处于极不正常的状态，主要在于民进党当局人为设置的种种障碍，“早日撤除人为障碍，多做符合两岸民意的事，才是顺应两岸交流大势的正道”。

朱凤莲表示，造成当前两岸关系紧张动荡的根源，是民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，加紧与外部势力勾连，不断进行谋“独”挑衅。

她指出，民进党当局上台后拒不承认“九二共识”，不断谋“独”挑衅，处心积虑制造两岸对立，质疑民进党声称所谓“对话”，“对话从何而来？”

她强调，奉劝民进党当局不要再玩弄欺世惑众的把戏，“只有回到‘九二共识’的政治基础上来，两岸关系才能改善。舍此别无它路”。