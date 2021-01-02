张文宏：一半人接种年中会迎来拐点

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生昨天受访时指出，如果有一半的人接种，疫情就会在 2021 年六七月份出现拐点，到年底可能会发挥作用，世界就有机会互通。

据人民日报客户端消息， 张文宏在回答记者提问时指出，上海治愈的境外输入病例超过1000例了。输入性病例这么多，没出现通过闭环管理出去后又发现是感染者的。上海要尽量做到常态化管理，这对各个环节管理要求要非常高，一点都不能出错。

在回答有关疫苗的问题时，张文宏说，如果有一半的人接种，疫情就会在明年六七月份出现拐点，到年底可能会发挥作用，世界就有机会互通。一旦世界互通，航班增加，内外交流增多，即便上飞机的人都持有核酸报告或者疫苗注射报告，也不代表输入病例会急剧下降，输入风险仍会增加。这是一个循序渐进的过程。

张文宏解释了“高危人群”，他说，首先是病死率高的人群，比如国外是65岁以上优先接种。这样，冠病患者病死率会很快降到接近流感的水平，进入常态化阶段，病人不必再集中收治，只要收到各个综合医院的传染科。那时，医务人员都要注射疫苗，防止院内感染发生。

中国要铺开接种疫苗。张文宏说，我们几个医生，包括我自己，昨天已打了疫苗。我们会长期监测，看看抗体水平怎么样。长远看，我们依靠的还是疫苗，并不是国家的隔离，所以要对疫苗的接种做好充分准备。

张文宏还透露，中国的疫苗在国内做了二期试验，三期临床试验是在国外做的，因为国内没有足够病例了。疫苗三期临床数据可以桥接，这是国际惯例。疫苗注射之后，它的安全性、保护性、保护时效才会得到进一步评估。

张文宏建议不要太纠结疫苗的保护率。在他看来，目前的疫苗临床研究数据受到多种因素影响，保护率不需要高到 95% 以上，百分之六、七十以上就可以广泛接种。疫苗覆盖率比保护率更重要。提高疫苗对中国人群的覆盖率，整体会起到很好效果。

他还说，灭活疫苗整体上是安全的，它只有短期风险，比如可能造成过敏或局部疼痛等，不是这个疫苗独有，所有疫苗都这样。如果这个疫苗你不能打，意味着别的灭活疫苗也不能打，中国很长一段时间都使用灭活疫苗，比如脊髓灰质炎疫苗、甲肝疫苗等，还有一些是减活疫苗，像水痘，它引起的不良反应更多一点。疫苗接受，要给老百姓一点时间。

