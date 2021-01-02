雄安新区实施居住证和积分落户制度

雄安新区管委会日前正式印发相关文件，规定自今年起在雄安新区试行居住证和积分落户制度。

根据微信公号“雄安发布” 消息，据了解，相关政策包含政策制定依据、积分落户条件、积分标准、北京非首都功能疏解转移人口落户积分、办理程序等内容。

根据雄安新区居住证实施办法，居住证持有人享有六项基本服务，即义务教育、基本公共就业服务、基本公共卫生服务和计划生育服务、公共文化体育服务、法律援助和其他法律服务、国家和雄安新区规定的其他基本公共服务；享受七项便利，即按照国家有关规定办理出入境证件、 按照国家有关规定换领和补领居民身份证、机动车登记、申领机动车驾驶证、报名参加职业资格考试和申请授予职业资格、 办理生育服务登记和其他计划生育证明材料、国家和雄安新区规定的其他便利。

规定指出，只要是在雄安新区居住半年以上，并具备合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，就可以申请居住证。需要特别说明的是，属于北京非首都功能疏解转移人口的，不受以上条件限制，可直接申请。

此外，雄安新区实行居住证积分管理制度。当持有人居住证积分达到规定分值时，可享有相应的住房保障、养老服务、学前教育等公共服务及相应的办事便利和福利待遇。符合雄安新区积分落户条件的，可申请在雄安新区落户。

雄安新区管委会有关负责人表示，雄安新区的居住证制度和积分落户制度就是要向新区大规模开发建设期所需的各类人才最大程度地敞开大门，让他们“来得了、留得住、发展好”，为新区建设发展奠定坚实的人才基础。

雄安新区积分落户办法中还明确说明北京非首都功能疏解转移人口落户积分有关情况。雄安新区承接的北京非首都功能疏解转移的机关、团体、企事业单位的北京户籍人员，本人及其共同生活的配偶、未成年子女均可申请在雄安新区落户。

根据雄安新区积分落户办法，积分落户计划不设定值，将按年度进行调整，富有更多弹性和可能性。雄安新区将贯彻中央对新区规划建设、社会经济发展节奏的统筹安排，落实河北省委、省政府要求，结合基础设施、公共服务水平等保障能力实际情况，综合考量新区人口规模、结构等因素，制定积分落户年度计划。对于符合北京非首都功能疏解要求、雄安新区特别需要的产业和人才，还将“特事特办”，开通人口管理服务“特别通道”。

需要指出的是，雄安新区积分落户是一条新增的落户渠道，与现行的其他渠道并行实施。雄安新区现行的落户渠道主要有：雄安新区生源大中专应届毕业生回原籍、直系亲属投靠、人才引进落户等，积分落户政策实施后，其他渠道仍按照原来的政策执行。