中国科技部长：开放合作要以自立自强为前提

中国科学技术部部长王志刚日前受访时指出，在百年未有之大变局中，科技是关键变量。中国对外开放的大门只会越开越大，科技历来走在开放的前列，但开放合作也要以自立自强为前提。

根据《经济日报》报道，王志刚指出，从自力更生、自主创新到科技自立自强，实际上是一脉相承的。高质量发展就是要把科技创新作为推动工作的逻辑起点，走出一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的路子。

王志刚说，要构建新发展格局，关键在科技。围绕产业链来布局创新链，重点解决“卡脖子”短板问题。围绕创新链布局产业链，就是要下好先手棋、塑造新优势。这两件事要同时做。

王志刚解释说，自立自强，并不排斥开放合作，但关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。更大范围、更深层次的开放合作，必须把自己做强，才能平等、有尊严地开展国际合作。

王志刚还说，战略科技力量主要是指对国家发展和安全起到战略支撑、战略引领的力量，能出大成果，作出大贡献，在维护国家战略利益的关键时刻，必须冲得上去，召之能战，战之则胜。

当前，中国发展的内外部环境都发生深刻变化，外部环境的不稳定性、不确定性明显增加，突如其来的新冠肺炎疫情带来广泛而深刻的影响，经济全球化和科技全球化遭遇逆流，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新已成为大国博弈的角力场。

近年来，中国在若干战略必争领域实现“后发先至”，关键核心“卡脖子”技术攻关全面实施，疫情防控科研攻关让全国科技界经历了一次前所未有的“大考”，更加凸显了培育建设国家战略科技力量的重要性和紧迫性。

王志刚还说，举国体制是在特定领域实现国家意志的一种特殊制度安排。世界主要创新大国在战略高技术领域都采取过集全国资源、举全国之力的做法。政府在国家科技活动的组织中历来扮演着重要角色。国家组织重大科技创新活动，既有方向、重点、领域的考量，也有具体应用场景的要求。举国体制首先要体现国家战略意图，通过财政投入引导社会投入，由高校、科研院所、企业、国家实验室共同完成有关任务。

企业作为技术创新的主体，不但是技术创新的投资主体，还应当是组织主体和成果转化的主体。作为科技领军企业，要能够带动更多中小企业协同创新、共同发展。