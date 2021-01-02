巴东应急管理局回应网传“应急直升机接亲”：该机隶属民企

针对网传的“公务应急直升机巴东接亲”，湖北恩施巴东县大支坪镇尚家村村干部回应称，新郎是该村的包工头夏某，已结婚多年，此次是租飞机为妻补办婚礼。巴东县应急管理局则称，该机隶属于民企。

根据上游新闻报道，网传视频显示，机身印有“湖北应急”“大西南通航”字样，编号为“B-748D”的白色直升飞机停在田埂上，新郎和新娘从机上下来后，走上红地毯。围观者中，有人喝彩，有人拿着手机拍摄。

据了解，飞机起飞地为恩施建始县高坪镇，降落地为巴东县大支坪镇尚家村15组。

尚家村村干部介绍，昨天上午9时许，飞机降落，机上走下四人：夏某、夏某妻子、夏某约3岁的女儿，以及穿着印有“应急”两字背心的男子。夏某一家三口踩着50余米长的红地毯，走进刚落成的三层楼房。

村干部称，夏某结婚时家境一般，没有举办婚礼，婚后他在外当包工头赚到了钱，萌生给妻子补办婚礼的念头。昨天一大早，一家三口驱车约一小时赶到高坪镇坐上直升机，飞行20余分钟，回到尚家村，“新屋落成仪式和婚礼一起办的。”

巴东县应急管理局值班人员在回应质询时则说，该直升机隶属于民企湖北大西南通用航空有限公司。“不是公务直升飞机。恩施下面的一个县应急管理局之前租了这家公司的飞机搞应急演练。演练完了，这家公司没有把标签撕下来。这个事发生后，领导让大西南公司把应急演练的东西弄干净。”

恩施州应急管理局相关负责人今天凌晨回应称，正在进一步核查相关情况，待核查清楚后，会通过官方渠道回应。

据中国工商信息显示，湖北大西南通用航空有限公司位于恩施宣恩县，成立于2020年10月9日，注册资本一亿元（人民币，2000万新元）。经营范围有：应急救援、医疗救护飞行、普通货物道路运输等。

值得注意的是，该公司经营范围中强调：涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，而该公司经营范围中并没有“婚庆”，与“婚庆”沾边的仅有空中游览。

