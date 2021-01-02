许智峰控诉汇丰取消其家人信用卡

在港涉及九起控罪、早前借公务外访名义到丹麦再弃保潜逃往英国伦敦，宣布流亡的前民主党立法会议员许智峰，今早在其面簿发文，指汇丰银行取消他们一家人的信用卡，促请监管机构调查。

根据《星岛日报》报道，许智峰在贴文中指出，汇丰银行在单方面、没有通知下，取消他及家人所持有的信用卡，原因是银行的“商业决定”。他批评汇丰有政治考虑并有侵吞盈余之嫌，促请银行公开交代事件，并要求监管机构调查。

他在帖文中说，按政府曾公开的说法，警方从来没有要求汇丰取消我及我全家人的信用卡户口。取消信用卡的决定，是汇丰自己的政治考虑、政治决定，旨在协助政权打击反对声音，做法完全无法律基础。

许智峰还说自己与家人数十年来均是汇丰卓越理财客户，从来信贷记录良好，过往楼宇按揭及还清楼按等，均是透过汇丰办理。现在一个与信贷无关的“商业决定”下，银行竟随意取消客户的信用卡，侵吞资产，指责其行为犹如强盗。

许智峰称，对我及家人来说，取消信用卡没大不了，但其经历对香港之所以重要，是反映了商界在国安法下对政权的依附及顺从，可以完全凌驾法律及政策，而监管机构亦只能“政治正确”，无可奈何。

许智峰还要求汇丰公开交代事件，及要求监管机构作出调查，否则考虑其他国际上的跟进行动。

