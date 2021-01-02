大连理工教师校内撞死研究生

网传大连理工大学校内发生一起交通事故，一名研究生死亡。校方在随后的通报中证实，肇事司机为该校一名教师，事发当日为雨雪天气，道路积雪结冰，警方已第一时间介入调查。

根据大连理工大学微博消息，该通报显示，去年12月30日14时左右，该校凌水主校区南门附近有朋路转弯处发生一起严重交通事故，造成一名学生身亡。学校对该同学的不幸身亡深感悲痛。

通报还披露涉事司机为该校教师，事发当日为雨雪天气，道路积雪结冰，警方已第一时间介入调查，学校将依法依规、全力配合警方和家属做好后续工作，也对逝者父母及亲属表示深切慰问。

据此前《潇湘晨报》报道，一份来自大连理工大学的《信息专报》显示，该校校内发生一起交通事故，硕士研究生医治无效死亡。

当晚，其父母自驾抵达大连，直接前往医院处理相关事宜。专报称家长情绪相对克制，但表示要求严惩肇事者。

当时消息指肇事司机系该校电子信息与电气工程部教授和博士生导师。

这份报告称，肇事司机积极配合公安部门工作，学校保卫部门也积极与警方保持联系，配合推动事件性质的认定。

报告还说，学校将严格落实省市领导的批示，尽快妥善处理善后工作，配合公安部门开展调查。

而熟悉死者的同学在社交媒体也纷纷表达了难过和遗憾。有同学称，死者很爱大连理工大学，“月初见面她还说在考虑毕业要不要留校”，并透露该名死者成绩优秀，考研排名第一。

