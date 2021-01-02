许树昌：或借调纪律部队协助采样

目前实行的社交距离措施有效期于下周三（6日）届满，虽然香港近日确诊数字回落，源头不明个案也减少，但政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌指，长假期效应未必能即时看到，回落的个案数字未能反映节日聚会效应，由于政府的目标是清零，相信社交距离措施于短期内不会放宽。他还透露，当局正研究为入境处和海关等部门提供采样培训。

根据《星岛日报》报道，许树昌今早在一档节目中表示，当局要求两周内有两起（以上）冠病确诊个案的大厦实施强制检测，是与大陆专家交流后，参考大陆做法而决定落实的措施，目的是尽快找出确诊个案。

他还强调，政府目标是清零，其实大陆的做法更严格，只要大厦有一起个案便已进入战时状态。而为加快香港的检测效率，食物及卫生局正与不同政府部门商讨，如在机场不忙碌下，向入境处和海关等纪律部队借调人手，并提供采样培训，日后到名单内的大厦协助采样，解决人手短缺问题。

谈及疫苗时，许树昌表示，政府的疫苗接种计划专责工作小组已召开首次会议，由于港府购买的科兴和英国牛津疫苗保存方法较方便，相信市民日后可在医管局及卫生署门诊，或到私家医生诊所接种，至于购买的另一款由辉瑞与德国药厂BioNTech合作研发疫苗，由于需冷藏于相当低温环境，多会在社区会堂作大规模接种。

