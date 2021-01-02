去年中国县级以上行政区划调整已落下帷幕，最后一项行政区划调整显示，新疆伊犁州奶牛场大河灌区划归伊宁市管辖。

根据新疆维吾尔自治区人民政府网站公布的消息，中国国务院批准同意调整伊犁哈萨克自治州伊宁市与察布查尔锡伯自治县行政区划，将察布查尔锡伯自治县行政区域内的伊犁哈萨克自治州奶牛场大河灌区划归伊宁市管辖。

此次区划调整涉及的伊宁市、察布查尔县均隶属于伊犁州。其中，伊宁市为伊犁州首府，地处伊犁河谷盆地中央，南濒伊犁河与察布查尔县隔河相望，全市总面积761.34平方千米；察布查尔县地处新疆西天山支脉乌孙山北麓，是全国唯一以锡伯族为主体的多民族聚居的自治县，总面积4485平方公里。

伊犁州奶牛场位于察布查尔县境内。2004年5月，伊犁州发布通知称，“根据自治州加快伊宁市发展专题会议的要求，为了拉开城市框架，拓展城市空间，加快伊宁市发展，州人民政府决定，将州奶牛场委托伊宁市代管，人财物一并移交伊宁市，实现伊犁河两岸的统一规划、建设和管理。” 2011年6月，伊犁州奶牛场行政区域整体建制交伊宁市，由伊宁市托管。

值得一提的是，此次伊宁市与察布查尔县行政区划调整也是中国民政部2020年审核完成的12项行政区划调整事项中，最后一个获公开披露的。

其余的包括去年6月、7月宣布，涉及四川省成都市、吉林省长春市和四平市、山东省烟台市、河北省邢台市、青海省黄南藏族自治州、江西省赣州市、安徽省芜湖市、湖北省荆州市、江苏省南通市、贵州省六盘水市等10个地方县级以上行政区划调整消息。