中国元旦单日票房刷新国内同档期纪录

中国今年元旦单日票房刷新国内影史同档期最高纪录。昨天单日大盘5.99亿元人民币（下同，1.21亿新元）。

根据澎湃新闻引述猫眼专业版实时数据，目前的元旦档成绩已经超过2018年1月1日当天的3.57亿元人民币，也刷新了中国影史历年元旦单日最高票房纪录。

去年12月31日上映的两部影片领跑大盘，元旦当天，《送你一朵小红花》累计票房已达4.92亿，单日票房达2.56亿元；《温暖的抱抱》累计票房3.55亿，单日票房超1.6亿元。此外，《拆弹专家2》单日票房为9292万元，位列第三。

《送你一朵小红花》是由韩延执导，易烊千玺、刘浩存领衔主演，朱媛媛、高亚麟主演，夏雨特别出演，岳云鹏友情出演的剧情片。主要出品方为浙江横店影业有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司等。

易烊千玺在2019年主演的《少年的你》获得了15.6亿的票房，并因此获得数个奖项，所以观众对其此次主演的《送你一朵小红花》也颇为关注。而《送你一朵小红花》的导演韩延曾执导过《滚蛋吧！肿瘤君》《动物世界》等影片。

《温暖的抱抱》是由常远执导的喜剧片，常远、李沁、沈腾、乔杉领衔主演。导演常远毕业于北京电影学院，是开心麻花签约演员。影片的出品方有上海爱美影视文化传媒有限公司、华谊兄弟电影有限公司、上海淘票票影视文化有限公司等。

眼下，2020年停摆178天的中国电影市场正在复苏。

根据中国国家电影专资办数据，截至去年12月31日，中国电影市场去年度票房突破203亿元。其中，票房成绩排名前十的影片均为国产影片，总票房超过120亿元，占全年总票房的六成。其中《八佰》的票房位列第一，高达31亿元，《我和我的家乡》则以18亿元紧随其后。