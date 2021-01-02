中国七家大型煤炭集团倡议稳定煤炭价格

中国中煤能源集团、晋能控股集团等七家大型煤炭集团发出集体倡议稳定煤炭价格，加快完成今年度煤炭中长期合同签订和合同汇总工作，充分发挥煤炭中长期合同和价格机制的压舱石作用，稳定市场预期，防止煤炭价格大起大落。

根据金融界网站报道，这七家企业分别是国家能源投资集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、晋能控股集团有限公司、山东能源集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司以及内蒙古伊泰集团有限公司。

倡议书提到，中国受国内工业生产高速增长和冬季低温寒流叠加双重影响，传统煤炭消费高峰期的耗煤需求超预期增加。

倡议书除了提出要稳定价格外，还提到要在保证安全生产的前提下，加大资源保障力度。合理安排职工轮休，抓好安全工作的同时，保障稳定供应。

另外，要保障重点地区煤炭供应，提高主要转运港口煤炭发运数量，增加主要下水港口煤炭场存，对库存告急电厂重点安排计划、优先保障煤炭发运。严格执行质检标准，适时按需调整洗选品种，最大限度满足市场差异化需求。

同时，还倡议增加市场煤供应，加强煤炭生产单位与销售部门间的组织协同，及时掌握煤炭市场变化情况和用户库存变化情况，调整供应方案以及做好煤炭保供应急预案。