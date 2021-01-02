马办批蔡英文莱猪讲话：信口开河

针对台湾总统蔡英文在昨天元旦谈话中提及进一步开放美牛与美猪进口时说，“过去的政府作出了开放的承诺，却无法落实”、“历经三任政府的难题，已经没有回避不处理的空间”，台湾前总统马英九办公室今天回应称，马政府从未承诺开放含莱克多巴胺的美国猪肉进口，基于维护国人健康与国内养猪产业，马英九无论在担任总统前、后，都明确表示反对莱猪进口，蔡英文应该说清楚所谓“过去政府做出了开放的承诺”到底从何而来，并指责对方“身为国家元首，岂可信口开河、随意胡说”？

根据《自由时报》报道，马英九办公室指出，马政府任内仅开放30月龄（两岁半）以下美国幼牛进口，且坚持“牛猪分离”、“排除内脏”的原则，将健康风险降至最低，反观蔡英文政府不仅开放全牛龄美牛进口，并开放莱猪且未排除莱剂残留风险较高的内脏，罔顾台湾人健康，当然引起民众强烈反对。

马办表示，全球有161国、超过八成的国家禁用莱剂，包括中国大陆、欧盟与俄罗斯都拒绝莱猪，莱猪在国际上受阻、不得来台，是美国政府的难题，而非台湾的难题，美国想卖莱猪要来拜托我们，而不是由台湾卑躬屈膝去求美国进口。

马办质疑为何过去的总统都能挡下莱猪，蔡政府却主动投降，牺牲民众健康，并指责目前蔡英文政府根本不是在解决难题，而是制造问题，促请蔡英文不要把自己制造的问题，推给前朝，借此回避民众的质疑。

马办还说，蔡英文应为事前草率决策、事后推卸责任的错误，向全国民众道歉，并向美方表明“欢迎美猪、反对莱猪”的严正立场，如此同样是开放市场，但不必牺牲人民健康，才能获得民众的谅解。