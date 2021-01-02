台北市长民调：蒋万安任何对战组合都赢

亲绿智库针对台北市长选举的选情最新民调显示，台湾卫福部长陈时中是民进党现阶段最强人选，立委蒋万安则是目前国民党方面的独强，且支持度横扫其他党派任何一位现有潜在人选。

据台湾《联合报》报道，新台湾国策智库上个月25日发布委托趋势民调公司进行的台北市长选举选情民调结果，从政党的互比、不同政党的对比及政党支持度等不同对战组合进行分析。

民调显示，从政党角度来说，台北市民最支持国民党籍的市长候选人，支持度为28.3%，之后依序是民进党的20.4%，民众党8.7%，时代力量仅有3.4%。

若就民进党内人选互比，陈时中遥遥领先党内其他可能人选，支持度为31.9%，立委高嘉瑜与民进党新境界智库副执行长吴怡农的支持度则在伯仲之间，高嘉瑜15.9%，吴怡农15.2%。

若就国民党内人选互比，蒋万安以64.7%的支持度压倒性领先台北市议员罗智强的8.5%，而被罢免的高雄市长韩国瑜则仍有8.3%的支持度。

若对战组合是蒋万安、陈时中及台北副市长黄珊珊，蒋万安则以43.2%领先陈时中的36.6%，黄珊珊為13.3%。从民调资料交叉分析可见，蒋万安可获绝大多数国民党支持者及三成民众党支持者的支持。

民调还发现，若绿营人选是吴思瑶或吴怡农，蒋万安仍是最强。

另外，在蒋万安、陈时中、黄珊珊的对战组合加入时代力量前主席黄国昌的情况下，蒋万安还是领先，且与陈时中的差距，远大于三人对战组合。

民调也发现，2018年台北市长选举投给柯文哲的支持者，约两到三成会继续支持黄珊珊，当民进党派出陈时中或吴怡农，可囊括较多2018年投给柯文哲的选票。若民进党派吴思瑶或高嘉瑜，则蒋万安可拿下超过四成在2018年投给柯文哲的选票。

如果未来民进党派出陈时中，民进党与国民党的支持者各自归队，民众党的支持者及柯文哲将成为影响台北市长选战的关键。