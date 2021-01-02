看黄网影响抗疫 黑龙江首个因抗疫不力被查干部曝光

中央纪委国家监委近日披露了黑龙江省首个因抗疫不力被立案调查的党政主要领导干部——鸡西市恒山区委原书记孔令宝在抗疫期间的“荒诞”行为，包括抗疫期间看黄色网站，第二天上班心不在焉、萎靡不振，严重影响疫情防控指挥工作。

根据澎湃新闻报道，鸡西市纪委监委去年2月14日通报称：鸡西市恒山区委书记孔令宝，对冠病疫情防控重视不够，发表不当言论，防控措施不力，失职失责，贻误战机，造成恒山区疫情扩散，后果严重。鸡西市委常委会当日决定免去其恒山区委书记职务，由纪检监察机关依纪依法调查处理。

时隔近11个月，中央纪委国家监委网站昨天刊发《警钟 | 从得志走向沉沦——黑龙江省鸡西市恒山区委原书记孔令宝腐败案剖析》（简称《剖析》）一文，披露了孔令宝诸多违纪违法情节。

《剖析》称，疫情暴发后，分管卫生工作的恒山区副区长去年1月向孔令宝紧急汇报恒山区疫情防控工作存在的问题，并请示孔令宝迅速调配人力、物资，采取有力措施做好充足准备。

孔令宝听后说：“我看疫情没啥事，不要整得全区人心惶惶的”，“我看天塌不下来。我老婆孩子都在哈尔滨等我回家过年，有什么事年后再说。”

1月25日，黑龙江启动疫情防控一级响应预案。孔令宝接到通知后，不情愿地回到鸡西。到此时，孔令宝还是觉得疫情离鸡西很远，离恒山更远。他在疫情工作会议中总结发言说：“疫情没那么严重，大家该干啥干啥，该休息休息。”

据办案人员介绍，在疫情防控指挥部指挥期间，孔令宝“晚上临睡前在黄色网站充值、购买、观看黄色视频，满足自己的低俗生活趣味。第二天上班心不在焉、萎靡不振，严重影响疫情防控指挥工作。”

由于孔令宝对疫情防控工作不重视、不负责，恒山区确诊病例达到24人，占全市确诊病例的52.17%，成为疫情重灾区。

孔令宝2月丢官被调查后，又被发现其他违法情节。他同年11月19日因犯受贿罪被判处有期徒刑10年6个月，并处罚金60万元，追缴受贿所得上交国库。

另一方面，在孔令宝通报被查之前，恒山区副区长韩钊也已因应对疫情工作失职失责被免职处理。

据中新网此前报道，鸡西市恒山区副区长韩钊在应对疫情工作特殊时期，对流行病学调查分析工作重视不够，缺乏应对突发事件能力，导致在指挥协调人员安排上不科学、不细致，排查工作不力。对不配合排查工作的冠病病毒感染肺炎病患和疑似人员，未及时安排相关工作人员介入。

报道称，韩钊在疫情防控工作中部署不力、失职失责，给恒山区阻断疫情传播、遏制疫情蔓延带来严重后果。鸡西市委常委会会议去年2月决定，给予韩钊免职处理。

此外，恒山区卫健局局长戴凤贵也于同年2月被恒山区委提名免去职务。