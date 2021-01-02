爱立信CEO：若华为禁令不解除 爱立信将离开瑞典

因担心在中国市场受到制裁，爱立信公司首席执行官鲍毅康放言，如果对华为的禁令仍然存在，爱立信公司将离开瑞典。

根据“pledgetimes”网站引述瑞典《每日新闻报》的报道，瑞典政府对华为公司参与该国5G建设的禁令，引起了爱立信公司的担忧。爱立信公司担心自己在中国市场受到影响，并因此向瑞典政府施压。

报道称，在发给瑞典商务部长哈尔伯格的短信里，鲍毅康威胁称该公司将离开瑞典，除非（瑞典政府）解除对华为和中兴的禁令。

“我仍然希望得到瑞典政府的帮助，以及我们在这个国家的存在能够获得重视”，鲍毅康称。

哈尔伯格对此表示，瑞典政府无法对禁令进行干预，因为这一决定是由瑞典邮电管理局临时秘书处根据安全部门和国防军的建议作出的。

鲍毅康回应称，虽然很欣赏哈尔伯格的工作，但目前看来，瑞典对爱立信来说是个非常糟糕的国家，并斥责说“当你处于我们的位置，你会完全明白为什么欧洲的科技公司如此之少”。

哈尔伯格向鲍毅康保证，瑞典政府重视爱立信，将保持瑞典作为世界上最自由贸易国家之一的地位。

报道称，爱立信公司在中国5G市场占有约10%的份额，该公司的业务也严重依赖中国的分包商。公开信息显示，爱立信公司曾试图聘请律师在诉讼中帮助华为。

鲍毅康称爱立信和几家瑞典律师事务所谈过，但没有人愿意去帮助华为，并形容“这里有很多懦夫”。

鲍毅康在公开场合对瑞典邮电管理局的决定发表了非常温和的评论，但他在短信中敦促政府采取行动，希望改变当局的决定。“我不明白政府官员怎么会有权力做出一个威胁到瑞典与其他国家关系的决定，”鲍毅康称。

去年10月，瑞典邮电管理局出台禁令，禁止瑞典国内的电信公司使用华为或中兴的网络设备进行5G部署。在华为提起上诉后，该禁令的实施被暂时搁置。瑞典法院去年11月裁定，尽管上诉仍在处理中，但原定于今年1月举行的5G拍卖会可以继续举行。