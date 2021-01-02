江启臣批蔡英文莱猪讲话：甩一巴掌还要人民理解

针对台湾总统蔡英文称用最谦卑的心情希望国人体谅开放莱猪的讲话，国民党主席江启臣今天在面簿表示，民进党用“我是为你好”态度面对政策上不同意见，家父长威权心态，让人刻骨铭心。

根据联合新闻网报道，江启臣批评蔡英文缺乏沟通就粗暴宣示开放莱猪进口，还在国会封杀在野党所有管制建议，甚至还否决地方政府管理方式，无视高达六成民意反对，现在却声称要人民体谅，无异是“以爱为名”，甩人民一火辣巴掌还要人民理解。

除突袭开放莱猪政策，卫福部在跨年夜前还闪电宣布调涨健保费率，江启臣质疑对人民拮据生活落井下石，却遭民进党立委反击批评太过民粹。江今天再质疑，民进党立委讲的好像是健保费用涨价天经地义，是人民应该多赚点钱缴给政府。

江启臣表示，劳、健都是台湾最重要的社会保险制度，两者“财务平衡”问题不应浅碟的只从保费思考，蔡英文政府要调涨劳、健保费非率，应以人民为出发点，思考调整时机与做法，不能无视疫情对于经济民生的冲击，就冒然提高保费。

江启臣说，健保是撑起公卫体系与防疫政策基础，要调整财务，应优先检讨节制医疗、药物浪费问题，民进党不愿意正视健保费调整对人民与中小企业负担，还不许在野党批评，凸显民进党态度傲慢。

至于蔡英文元旦文告中提到的两岸对话主张，江启臣也批评，蔡英文宣称要共同讨论、务实解决，但实际是蔡英文从来都不共同讨论，更多是抹红在野党，扣在野党帽子，只要跟民进党政策意见不一样，都是对岸的同路人。

江启臣总结，蔡英文政府讨论莱猪开放，是人民要体贴政府；讨论健保涨价，是在野党过度民粹；讨论两岸问题，民进党以外都是卖台，“民进党一切都是为你好，思来想去，都是they的错”。