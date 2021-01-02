官方回应江西现“两千多平方米违章建筑物”：已停建

有网友爆料称，江西省吉安市吉水县尚贤乡天井村出现一处占地两千多平方米的违章建筑物，引发关注。当地政府人员回应称，住建局已下达停建通知，其他的具体情况，正在进一步处理。

根据澎湃新闻报道，一名尚贤乡政府工作人员今天回应说，针对此建筑物，当地县住建局已下达停建通知，目前处于完全停工状态。

上述工作人员介绍，当前，相关执法部门对此建筑物是否超高超大、是否占用耕地以及是否违反相关法律法规等方面进行调查。如有以上违规情况，将作出下一步处理。“目前（面积）跟网上反映的差不多。如果违法，我们肯定依法依规进行拆除。”该工作人员说，目前，该县住建局和乡政府同步跟进处理此事。

该工作人员透露，前述建筑物由公司以文化旅游方面所设立的项目，而当前的建筑是否与立项规划一致、选址有无问题以及是否属于私人建房等方面，有待进一步核实、调查。待结果出来后，他们会进行通报回应社会关切。

据“沸点视频”微博此前报道，有网友爆料称，江西省吉安市吉水县尚贤乡天井村发现一处占地两千多平方的违建无人处理。视频显示，多个黑瓦白墙的房子，联合组建成一座园子，外部有围墙，里面有一个池塘。对此，尚贤乡政府工作人员称，该住宅应该是属于违章建筑，住建部门已让其停建，后续是否拆除还不清楚，会依法整改。