武汉“吹哨”医生艾芬因视网膜脱落陷眼病手术纠纷

曾在冠病暴发之初“吹哨”的武汉市中心医院急诊科主任艾芬周三发文透露自己治疗眼病导致右眼近乎失明。为其手术的爱尔眼科医院回应称，对于艾芬眼病诊治事件，爱尔眼科医院集团高度重视，迅即成立集团调查工作组，并已于昨天连夜赶赴武汉进行调查。

根据人民日报健康客户端消息，艾芬在其微博上发布一篇《再见2020》的文章中提到：年头侥幸躲过了病毒的侵犯却在46岁生日的第二天没能躲过视网膜的脱落，右眼近乎失明，并说“最让我难受的是，因为这个疾病不能用力，以后都不能抱二宝了。”

艾芬周四接受《中国新闻周刊》采访时说，今年5月自己视力明显下降，以为是此前疫情期间长期戴护目镜所致。经熟人介绍，她来到武汉大学附属爱尔眼科医院医治。因右眼有白内障，医院给她做了人工晶体植入手术，收费 2.9万元（人民币，5900新元）。

五个月后，她被诊断为右眼视网膜脱离。她认为，自己白内障很轻，爱尔眼科没必要给她做这个手术，同时，在爱尔眼科就诊时，医生没有仔细检查其眼底，以致延误发现及治疗视网膜脱落的时机。她质疑爱尔眼科做人工晶体植入手术的动机是为了多收钱。

武汉大学附属爱尔眼科医院在微博上当天对此发布声明回应称，患者右眼为高度近视并发性白内障，有手术适应症，该患者的术前检查、手术和术后复查等各环节均符合医疗规范。

艾芬隔天在其微博回应爱尔眼科医院的声明做了详细回应和反驳，称自己的白内障病变程度很轻，根本遮盖不了视网膜周边，并希望爱尔医院公布她正确的术前白内障照片。

艾芬是被公众熟知的“吹哨人”李文亮的医院领导，也曾因在冠病疫情暴发初期因在社交媒体向同事发出预警，遭到医院纪检部门严厉斥责，被外界也视为“吹哨人”之一。

