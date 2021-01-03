消息：华为新旗舰处理器采用三纳米工艺

知名推特博主Teme（特米）发表消息说，华为新旗舰处理器命名为麒麟9010，采用的是3nm工艺。

据cnBeta报道，该博主透露，华为下一代处理器将命名为麒麟9010（Kirin 9010），并采用先进的3nm工艺。该博主并没有给出更多关于麒麟9010的信息，但是根据他以往的信息来看，可信度比较高。

去年10月，华为发布了麒麟9000处理器，也是世界首个5nm制程的5G手机SoC。随后，同样采用5nm制程的三星Exynos 1080和高通骁龙888发布。

此前有消息指出，受制于各方面原因，华为至少会在未来两年内坚持使用5nm工艺。如果此次消息无误的话，那么其3nm芯片有可能在今年推出，甚至搭载在下一代旗舰机型Mate 50系列中。当然，如果华为真的开始使用3nm制程的手机SoC，想必其他厂商也会跟进效仿。

此前报道指出，高通将会在今年下半年推出骁龙888的加强版骁龙888 Plus，但是还不清楚其具体采用什么工艺制程。

而三星方面则已经开始行动。有消息称三星将跳过其原本计划投资的4nm先进制程，转向3nm制程的量产。虽然这一决定最终可能会让其域损失大量客户订单，但如果一旦成功，其它技术的发展将得到更多的资源支持。