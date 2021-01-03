瑞幸造假被列《财富》全球十大商业丑闻

美国商业杂志《财富》将瑞幸咖啡造假列入年度十大商业丑闻。

《财富》杂志写道，瑞幸吸引人们通过其移动应用预订外带饮品和送货饮品。公司推出了大量的折扣，以及“免费”赠饮券，将其饮品的价格削减至市场价格的约三分之一。与任何好的初创企业一样，高管们更看重增长而不是利润。

在一段时间内，这项策略十分奏效。到2018年底，也就是其成立一年多一点的时间，瑞幸门店数超过了2000家，而且私人投资者给出了20亿美元的估值。

截至2019年5月，公司筹集了5.61亿美元，并以42亿美元的估值在纳斯达克上市。2020年初，在瑞幸被认为已然从星巴克手中夺走了中国咖啡市场的桂冠之后（按门店数衡量，瑞幸4500家，星巴克4300家），其估值达到了120亿美元的历史新高。随后，有关瑞幸造假的指控出现了。

瑞幸一开始对美国知名做空公司浑水公司发布于1月31日的报告予以否认，该报告指控瑞幸对销售额造假。

然而数周后，也就是4月2日，瑞幸对此供认不讳，承认有3.1亿美元的收入属于造假，占到了其2019年披露营收的很大一部分。瑞幸承认夸大了这一数字，其股票也遭到退市，领导团队也进行了重组。

12月，瑞幸以1.8亿美元的金额与美国证券交易委员会达成了和解。

被《财富》列入十大丑闻的，还有Nikola的滑行门事件、Wirecard的崩塌、Twitter的安全错误、特斯拉抵制封锁令、麦当劳的花边新闻、eBay攻击用户等商业事件。