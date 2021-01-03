方方新年献词：极左祸国殃民

因在武汉封城期间写下《武汉日记》饱受批评的中国作家方方，在跨年夜批评极左势力，表示如果放任极左感染社会，中国没有未来。

方方在2020年跨年夜（12月31日）于微博写道，2020年风雨兼程，她不想多说，录下两段文字，作为一年的备注和小结。

其中一段文字中，她引述自己在《武汉日记》里的话重申：“极左就是中国祸国殃民式的存在！他们是改革开放最大的阻力。”方方强调：“如果听由这股极左势力横行，放纵这种病毒感染全社会，改革必定失败，中国没有未来。”

另一段文字引述“常凯的绝命书”。湖北电影制片厂导演常凯去年2月感染冠病后，全家包括自己因求医无门先后去世，他在临终前的遗书曾在网络广泛流传，被称为“常凯的绝命书”。

方方此次发声招致部分左派的批评。社会评论家司马南跟帖说，方方“绷着脸，斜着眼，撅着嘴，气哼哼地寄语2021”。他在和网友互动时说，方方把极左的定义权紧抓在手里，“标准由她定，帽子由她做，飞向谁也由她来决定。”方方目前屏蔽了微博评论，司马南的帖子下，多是批评方方的网友留言。

方方本名汪芳，生于江苏省南京市，成长于湖北省武汉市，曾任湖北省作家协会主席、省文学创作系列高评委会主任。冠病爆发后，方方从2020年1月25日起在微博每天撰写“方方日记”，共持续60天，直至3月25日停止创作。 2020年4月8日，方方日记的英文与德文版上架亚马逊。

以下为方方在跨年夜发表的微博原文：

现在是2020年的最后半小时。 这一年风雨兼程，我不想多说。录下两段文字，作为一年的备注和小结，又或是重点记录。

一、常凯的绝命书： 除夕之夜，遵从政令，撤单豪华酒店年夜宴。自己勉为其难将就掌勺，双亲高堂及内人欢聚一堂，其乐融触。 殊不知，噩梦降临，大年初一，老爷子发烧咳嗽，呼吸困难，送至多家医院就治，均告无床位接收，多方求助，也还是一床难求。 失望之及，回家自救，床前尽孝，寥寥数日，回天乏术，老父含恨撒手人寰，多重打击之下，慈母身心疲惫，免疫力尽失，亦遭烈性感染，随老父而去。 床前服侍双亲数日，无情冠状病毒也吞噬了爱妻和我的躯体。辗转诸家医院哀求哭拜，怎奈位卑言轻，床位难觅，直至病入膏肓，错失医治良机，奄奄气息之中，广告亲朋好友及远在英伦吾儿：我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚！ 永别了！我爱的人和爱我的人。

二、我在《武汉日记》最后一篇写下的文字： 我要一次又一次地说：极左就是中国祸国殃民式的存在！他们是改革开放最大的阻力！如果听由这股极左势力横行，放纵这种病毒感染全社会，改革必定失败，中国没有未来。

历史会记住2020年的常凯们，也会记住我们有过的艰难与坚忍。 对即来的2021年我仍然充满期待。